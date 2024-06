Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 213,69 USD nach.

Die Apple-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 213,69 USD. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 213,32 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 2.608.026 Stück.

Bei 220,20 USD erreichte der Titel am 13.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,05 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 164,08 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,22 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,989 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 203,00 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 90,75 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 94,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,59 USD je Apple-Aktie.

