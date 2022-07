Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Um 15.07.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 148,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 148,66 EUR. Bei 148,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.281 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 162,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.07.2021 auf bis zu 119,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,27 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,11 USD je Apple-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 28.04.2022. Das EPS lag bei 1,52 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97.278,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Am 01.08.2023 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,12 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adam Berry/Getty Images