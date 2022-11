Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 2,2 Prozent auf 143,80 EUR. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 143,78 EUR ab. Bei 145,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 40.698 Stück.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,71 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2022 Kursverluste bis auf 123,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 16,10 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 173,38 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 27.10.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 90.146,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

