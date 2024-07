Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple fällt am Nachmittag

Apple im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 228,74 USD nach.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 228,74 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 227,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 229,48 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.375.240 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.07.2024 auf bis zu 237,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 3,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,991 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,86 USD an.

Apple gewährte am 02.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 90,75 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 94,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,61 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

