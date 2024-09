Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag gesucht

Blick auf Apple-Kurs

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 219,36 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 219,36 USD. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 219,55 USD zu. Bei 217,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1.833.951 Aktien.

Bei 237,23 USD markierte der Titel am 16.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,15 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 164,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 25,20 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,991 USD je Apple-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 230,00 USD.

Apple veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,27 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 85,78 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,70 USD im Jahr 2024 aus.

