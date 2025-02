Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 244,91 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 244,91 USD. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 246,00 USD. Bei 244,69 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.274.058 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Bei 164,08 USD fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 242,76 USD.

Am 30.01.2025 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,19 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 124,30 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Apple am 24.04.2025 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

