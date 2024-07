Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 226,38 USD zu.

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 226,38 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 226,59 USD. Mit einem Wert von 225,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 5.178.302 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 237,23 USD. Dieser Kurs wurde am 16.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,52 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,989 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,940 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 209,71 USD an.

Am 02.05.2024 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 90,75 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 94,84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,61 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

