Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag fester

Die Apple-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 147,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 147,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 100.203 Apple-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,63 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2022 auf bis zu 123,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,88 USD je Apple-Aktie aus.

Am 28.07.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,30 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 82.959,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81.434,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Apple wird am 27.10.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Apple rechnen Experten am 26.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2022 6,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

