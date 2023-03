Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag im Minus

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 157,05 USD. Die Apple-Aktie sank bis auf 156,54 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,35 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 19.964.493 Apple-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2022 auf bis zu 179,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 12,56 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.01.2023 (124,17 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,48 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 162,75 USD aus.

Apple gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 117.154,00 USD, gegenüber 123.945,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,48 Prozent präsentiert.

Am 27.04.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,96 USD je Apple-Aktie.

NASDAQ-Titel Apple-Aktie gesucht: Kreml-Bedienstete dürfen in Zukunft keine iPhones mehr nutzen

Apple-Zulieferer Foxconn dementiert Meldungen über Produktionsschwierigkeiten - plant Apple eine Verlagerung der Produktion nach Indien?

Ex-Microsoft-CEO: So wurde Steve Ballmer zu einem der reichsten Menschen der Welt

