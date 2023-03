Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zieht am Nachmittag an

Um 16:08 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 160,19 USD. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 160,41 USD zu. Bei 159,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.585.609 Stück gehandelt.

Am 31.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 179,61 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,82 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 162,75 USD für die Apple-Aktie.

Am 02.02.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,10 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 117.154,00 USD – eine Minderung von 5,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 123.945,00 USD eingefahren.

Am 27.04.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

