Apple Aktie News: Apple verteuert sich am Mittag

Um 23.06.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 129,70 EUR. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 129,70 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 35.510 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 162,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 111,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2021). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 179,22 USD je Apple-Aktie an.

Am 28.04.2022 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97.278,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 89.584,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2022 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,58 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Apple kündigt nächste Generation von CarPlay an: Kommt nun bald das Apple Car?

Bundeskartellamt nimmt Googles Umgang mit Karten-Konkurrenz ins Visier - Alphabet-Aktie im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com