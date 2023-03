Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagmittag im Minus

Die Apple-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 158,17 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 142.232 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 179,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 27,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 162,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 02.02.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 2,10 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 123.945,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Apple-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.04.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,96 USD je Apple-Aktie.

