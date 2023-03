Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag gefragt

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Apple-Papiere um 16:07 Uhr 0,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 159,56 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 158,87 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 18.816.107 Aktien.

Bei 179,61 USD markierte der Titel am 31.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 11,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,14 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 162,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 02.02.2023 vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,10 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 123.945,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 27.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,96 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Hot Stocks heute: Nachlese Fed-Meeting - Apple und NVIDIA mit Umkehrsignalen - CHERRY

Mit 17 die erste Million: So wurde Carlos Slim Helú zum Multimilliardär

SVB-Pleite, Absturz der Tech-Aktien, Massenentlassungen: Ist die Silicon Valley-Ära endgültig vorbei?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com