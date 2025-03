Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Die Aktie von Apple hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Apple-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 223,58 USD an der Tafel.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 223,58 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 225,02 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 222,86 USD. Bei 223,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.346.569 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 26,61 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 243,48 USD.

Am 30.01.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 2,41 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 2,19 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 119,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 124,30 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Apple am 24.04.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,31 USD im Jahr 2025 aus.

