Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 211,92 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 211,92 USD zu. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 212,40 USD. Bei 211,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.831.719 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 220,20 USD. Dieser Kurs wurde am 13.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,989 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,940 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 205,86 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 02.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 90,75 Mrd. USD im Vergleich zu 94,84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,60 USD je Aktie.

