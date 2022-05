Apple Aktie News: Apple am Mittag freundlich

Das Papier von Apple legte um 27.05.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 134,58 EUR. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.871 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 162,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,36 EUR am 02.06.2021. Mit Abgaben von 32,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,78 USD.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 97.278,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.584,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Apple am 02.08.2022 vorlegen.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,58 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ, S&P 500 & Co: Tesla-Aktie, Apple-Aktie, Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Apple-Aktie mit Zuschlägen: Apple erwartet wohl 2022 Stagnation des iPhone-Absatzes

Apple ist wohl auf der Suche nach Produktionsmöglichkeiten außerhalb von China

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com