Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 226,43 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 226,43 USD ab. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 224,89 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 226,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.267.613 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 237,23 USD. Dieser Kurs wurde am 16.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 4,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,940 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,991 USD je Apple-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 214,67 USD.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 USD, nach 1,27 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 85,78 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Apple am 24.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,70 USD je Apple-Aktie.

