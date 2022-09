Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Mittag nordwärts

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 158,42 EUR. Bei 158,96 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,18 EUR. Bisher wurden heute 21.058 Apple-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,66 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,25 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2021 bei 119,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 32,64 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 177,11 USD an.

Am 28.07.2022 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 82.959,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 81.434,00 USD umgesetzt.

Am 03.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

