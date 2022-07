Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Aktie notierte um 28.07.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 153,52 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 154,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 152,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 102.611 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 162,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 5,75 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,44 EUR am 05.10.2021. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,11 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 97.278,00 USD gegenüber 89.584,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Apple am 28.07.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,14 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie im Plus: Apple bringt neue Jugendschutz-Funktionen nach Deutschland

Hot Stocks heute: Microsoft - Long, nur nicht jetzt

Hot Stocks heute: Amazon mit Walmart-Effekt, Apple SHORT läuft an, DAX steht auf einem Plateau

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com