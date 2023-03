Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:03 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 158,76 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 62.818 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2022 auf bis zu 179,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 11,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 27,86 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 162,75 USD.

Apple veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD im Vergleich zu 123.945,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Apple am 27.04.2023 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

