Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Die Apple-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 148,28 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 148,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 148,04 EUR. Bei 148,14 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 6.222 Apple-Aktien.

Bei 173,24 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 14,41 Prozent zulegen. Bei 117,64 EUR fiel das Papier am 03.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,05 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 162,75 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 02.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117.154,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.04.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 5,96 USD im Jahr 2023 aus.

