Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Mittag vor

Die Apple-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 159,78 EUR. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 160,38 EUR aus. Bei 159,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 30.978 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 05.10.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 175,75 USD an.

Apple gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,20 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 82.959,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 81.434,00 USD umsetzen können.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Apple wird am 03.11.2022 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,09 USD je Apple-Aktie.

