Apple Event im Live Ticker: iPhone 14 und Apple Watch Series 8 erwartet - Apple-Aktie moderat im Plus

15:31 Uhr

Der US-Handel ist gestartet und die Apple-Aktie notiert an der Tech-Börse NASDAQ 0,49 Prozent im Plus bei 155,30. Nachdem das Papier Mitte August noch Anstalten machte, das Anfang des Jahres erreichte Rekordhoch bei 182,94 US-Dollar zu knacken, ist es davon aktuell wieder deutlich entfernt. Seit Jahresbeginn hat die Apple-Aktie rund zwölf Prozent verloren.

14:59 Uhr

Auch rund um das Apple Car brodelt die Gerüchteküche nun schon seit mehreren Jahren heftig. Auf der unternehmenseigenen Entwicklerkonferenz WWDC kündigte Apple Anfang Juni unter anderem die nächste Generation der Auto-Schnittstelle CarPlay an. Apple-Experte Mark Gurman sieht die neue CarPlay-Version auch als Werbung für das anstehende Fahrzeugprojekt des Konzerns an. Da die neue Schnittstelle aber wohl frühestens 2024 zum Einsatz kommt, ist am heutigen Abend wohl eher nicht mit dem Apple Car zu rechnen.

14:36 Uhr

Auf ein wirklich bahnbrechendes neues Produkt warten Apple-Fans nun schon seit Jahren. Bislang blieb das "One More Thing" jedoch aus. Ob Tim Cook heute eine große Überraschung - etwa eine Brille für die künstliche beziehungsweise erweiterte Realität - im Gepäck hat, ist fraglich. Die größte Neuheit in der jüngeren Vergangenheit waren wohl die kabellosen Kopfhörer AirPods.

14:03 Uhr

Bei Amazon können Apple-Fans bereits jetzt Hüllen von Drittanbietern ordern, die mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max kompatibel sein sollen. Hoffentlich weicht Apple nicht von den erwarteten Maßen ab.

13:34 Uhr

Einige Stunden vor Beginn der Veranstaltung werfen Anleger bereits erste Blicke in Richtung der US-Börse, wo vorbörsliche Kurse bereits erahnen lassen, wie sich die Apple-Aktie vor dem Start des Events verhalten wird: Die Apple-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel an der NASDAQ aktuell 0,34 Prozent höher bei 155,05 US-Dollar.

13:17 Uhr

In seinem App Store hat Apple im vergangenen Quartal schon einmal kräftig aufgeräumt: Rund 439.000 Apps wurden im Rahmen der App-Store-Improvement-Strategie aus dem Store geschmissen. Gründe dafür waren fehlende Geschäfts- oder Datenschutzbestimmungen sowie eine zu lange Zeit ohne Updates. Der Schritt kam allerdings nicht überall gut an, vor allem Hobby-Entwickler äußerten Kritik.

12:36 Uhr

Apple-Produkte wie das iPhone könnten in Zukunft jedoch womöglich mehr Werbung enthalten, denn der Konzern aus Cupertino will offenbar sein Werbegeschäft vorantreiben. Denkbar wäre nicht nur mehr Werbung im App Store, sondern auch Anzeigen in den Karten-, Bücher- und Podcasts-Apps. Apple-Chef Tim Cook zeigte sich jedenfalls vor Kurzem mit Blick auf das Potenzial der Werbe-Plattform äußerst begeistert. Auch Apple TV+ könnte anderen Streamingdiensten folgen und womöglich zukünftig ein werbefinanziertes Abomodell anbieten.

12:01 Uhr

Da die Keynote in diesem Jahr rund eine Woche früher stattfindet als in vergangenen Jahren, dürfte wohl auch das neue iPhone 14 eher erhältlich sein. Die Verkäufe des neuen Modells könnten somit den Apple-Zahlen für das Ende September endende Geschäftsquartal einen stärkeren Boost verleihen als sonst. Das iPhone ist nach wie vor Apples wichtigstes Produkt und brachte im vergangenen Quartal knapp die Hälfte der Konzernerlöse ein.

11:39 Uhr

Wie üblich hat Apple im Vorfeld der Veranstaltung nicht verraten, welche Produkte vorgestellt werden. Die Erwartungen der Apple-Fans sind dennoch groß: Wahrscheinlich wird mit dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Pro die nächste Generation des Apple-Flaggschiffs präsentiert. Auch die Apple Watch Series 8 wird erwartet.

11:03 Uhr

Nachdem die September-Keynote aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren rein virtuell abgehalten wurde, dürften sich dieses Mal wieder Zuschauer im Steve Jobs Theater auf dem Apple-Campus einfinden. Laut "Macworld" waren zahlreiche Einladungen mit der Bitte versehen, sich für einen Platz im Steve Jobs Theater zu melden. Wie viel von dem Event aber tatsächlich live abgehalten wird, ist noch unklar.

10:17 Uhr

Das Motto der Apple Keynote lautet in diesem Jahr "Far out" beziehungsweise auf Deutsch "Weiter voraus", die Einladung ist mit "Go for launch" überschrieben. Auf der Event-Einladung wird das Apple-Logo außerdem als Sternbild dargestellt. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Apple heute eine Satellitenkommunikation für das iPhone vorstellen wird. Angeblich gibt es bereits seit Ende 2019 ein Team, das an einer entsprechenden Funktion arbeitet.

09:44 Uhr

Vor zwei Wochen hat Apple via Twitter offiziell zu der Veranstaltung eingeladen und ein "spezielles Apple Event" versprochen. Ansonsten sind auf dem Twitter-Kanal des iPhone-Herstellers keine weiteren Tweets zu sehen - auch für den heutigen Abend wird nicht erwartet, dass Apple den Kurznachrichtendienst nutzt.

Go for launch. Tune in for a special #AppleEvent on September 7 at 10 a.m. PT.



Tap the :heart: and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T9o7qJt72E - Apple (@Apple) August 24, 2022

09:03 Uhr

Heute ist wieder einer der wichtigsten Tage für Apple-Fans: Die große Apple-Produktpräsentation steht auf der Agenda - in diesem Jahr ein paar Tage eher als sonst. Um 19:00 Uhr beginnt die Veranstaltung offiziell, die finanzen.net Redaktion begleitet die Präsentation der neuesten Produkte von Apple wie gewohnt live.

Spannend wird es auch für Anleger: Ob Apple mit seiner neuen Produktpalette überzeugen kann oder nicht, dürfte sich auch in der Kursentwicklung der Apple-Aktie widerspiegeln.



