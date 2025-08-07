Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SAU-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 23,28 SAR abwärts.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 23,28 SAR. In der Spitze fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,25 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,47 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 7.204.007 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 29,00 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 19,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,25 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 SAR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 SAR.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher