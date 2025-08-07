Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochvormittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte zuletzt im SAU-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 23,19 SAR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie nach unten. Im SAU-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 23,19 SAR. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,19 SAR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,30 SAR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 498.458 Stück.

Bei einem Wert von 29,00 SAR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 25,05 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,08 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 0,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR aus.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 SAR gegenüber 0,44 SAR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 470,61 Mrd. SAR gelegen.

Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Am 10.11.2026 wird Aramco (Saudi Aramco) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,50 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.



