Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag mit Verlusten

04.11.25 16:08 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 165,65 USD ab.

Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 165,65 USD nach. Die Arm-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 160,40 USD ab. Bei 162,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 195.646 Stück.

Bei 183,16 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 10,57 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,71 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Arm-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Arm möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

