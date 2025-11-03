DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.847 +0,5%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1522 -0,1%Öl64,87 -0,3%Gold4.012 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Aktienkurs im Fokus

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Montagabend auf grünem Terrain

03.11.25 20:23 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Montagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von Arm gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Arm konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 170,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
148,60 EUR 1,80 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 170,50 USD zu. In der Spitze legte die Arm-Aktie bis auf 173,50 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 305.655 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,16 USD an. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 6,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 53,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus.

Arm gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,05 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 939,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Arm wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

QUALCOMM gewinnt vor Gericht im Lizenzstreit gegen Arm - So reagieren die Aktien

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Arm Holdings

DatumMeistgelesen
Wer­bung