Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Montagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von Arm gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Arm konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 170,50 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 170,50 USD zu. In der Spitze legte die Arm-Aktie bis auf 173,50 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 305.655 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,16 USD an. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 6,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 53,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus.

Arm gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,05 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 939,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Arm wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Arm-Aktie.

