Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend mit Aufschlag

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
So entwickelt sich Arm

31.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Arm zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Arm legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 171,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
146,80 EUR 1,80 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 171,00 USD. Die Arm-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,50 USD. Mit einem Wert von 168,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 585.261 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,11 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 113,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Arm am 30.07.2025. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Arm-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.11.2025 erwartet. Arm dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

