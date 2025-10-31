Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Arm. Zuletzt wies die Arm-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 168,49 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Arm-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 168,49 USD nach oben. Der Kurs der Arm-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 169,74 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,50 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 206.601 Aktien.

Bei 183,16 USD markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 52,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Arm veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arm 0,21 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Arm im vergangenen Quartal 1,05 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arm 939,00 Mio. USD umsetzen können.

Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

