Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm gewinnt am Montagabend an Boden

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Arm. Zuletzt stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 139,10 USD.

Die Arm-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 139,10 USD. Bei 141,11 USD erreichte die Arm-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,71 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 386.106 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2025 auf bis zu 182,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Bei einem Wert von 80,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 42,49 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Arm am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant

Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg