Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Arm zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 141,22 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 141,22 USD. Die Arm-Aktie zog in der Spitze bis auf 141,71 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,14 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 281.687 Arm-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2025 auf bis zu 182,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 29,50 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Arm veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,05 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 939,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
