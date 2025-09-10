Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag freundlich

Arm im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Arm. Die Arm-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 156,29 USD.

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 156,29 USD. In der Spitze legte die Arm-Aktie bis auf 157,00 USD zu. Bei 153,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 557.608 Arm-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 17,01 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,00 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,81 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 30.07.2025 hat Arm die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Arm-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Arm-Aktie.

