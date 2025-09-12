Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Arm gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 153,21 USD zu.

Die Arm-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 153,21 USD. Bei 154,97 USD erreichte die Arm-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 151,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 369.931 Arm-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 182,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Arm-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 30.07.2025 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Arm im vergangenen Quartal 1,05 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arm 939,00 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

