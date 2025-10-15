DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.296 +0,4%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.601 +0,4%Bitcoin95.602 -2,0%Euro1,1642 +0,3%Öl62,16 -0,2%Gold4.212 +1,7%
Notierung im Fokus

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend fester

15.10.25 20:23 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend fester

Die Aktie von Arm zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 170,30 USD zu.

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 170,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Arm-Aktie bisher bei 174,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 172,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.215.057 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 53,02 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.07.2025 äußerte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 939,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

