Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Arm. Zuletzt sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 170,30 USD zu.

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 170,30 USD. In der Spitze gewann die Arm-Aktie bis auf 172,23 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,00 USD. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234.672 Stück gehandelt.

Bei 182,88 USD markierte der Titel am 23.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 6,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Arm ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,05 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 939,00 Mio. USD eingefahren.

Die Arm-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

SoftBank-Aktie unter Druck: SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

QUALCOMM gewinnt vor Gericht im Lizenzstreit gegen Arm - So reagieren die Aktien