Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm behauptet sich am Dienstagabend
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 153,80 USD.
Die Arm-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 153,80 USD. Die Arm-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,80 USD an. Die größten Abgaben verzeichnete die Arm-Aktie bis auf 152,53 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,76 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 407.249 Arm-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 18,91 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,98 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Arm ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,05 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,00 Mio. USD in den Büchern standen.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Arm-Aktie belaufen.
