Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Nachmittag auf Höhenflug

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Arm. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,1 Prozent auf 179,30 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 179,30 USD. Der Kurs der Arm-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 183,16 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 838.185 Arm-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,16 USD) erklomm das Papier am 27.10.2025. Mit einem Zuwachs von 2,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 80,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 55,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 30.07.2025. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,05 Mrd. USD gegenüber 939,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Arm wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Arm-Aktie.

