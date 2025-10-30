Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm verliert am Donnerstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 166,54 USD.

Die Arm-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 166,54 USD abwärts. Die Arm-Aktie sank bis auf 165,43 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 168,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 284.111 Arm-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,16 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 9,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 108,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Arm rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

