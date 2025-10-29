Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Arm. Zuletzt konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 173,94 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 173,94 USD. Die Arm-Aktie zog in der Spitze bis auf 177,00 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,27 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 213.190 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 183,16 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,30 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 117,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,05 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 939,00 Mio. USD eingefahren.

Am 05.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.11.2026 wird Arm schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

