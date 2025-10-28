Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm verzeichnet am Dienstagabend Verluste

So entwickelt sich Arm

Die Aktie von Arm gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 174,31 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 174,31 USD. Die Arm-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 172,99 USD ab. Bei 178,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 525.543 Stück gehandelt.

Bei 183,16 USD markierte der Titel am 27.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 117,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Arm die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

