Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Arm. Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 171,73 USD.

Die Arm-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 171,73 USD. Bei 169,37 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 175,27 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 508.756 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. 6,66 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 53,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Arm ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 939,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,05 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Arm möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

