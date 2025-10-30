Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Donnerstagabend in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Arm. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 167,08 USD.

Die Arm-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 167,08 USD. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 165,36 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,50 USD. Bisher wurden heute 458.121 Arm-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,16 USD. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Gewinne von 9,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 80,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 52,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Arm veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,05 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 05.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Arm dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.

