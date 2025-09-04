Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Atlassian zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Atlassian konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 173,05 USD.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 173,05 USD. Die Atlassian-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,22 USD. Bei 170,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 75.272 Atlassian-Aktien umgesetzt.
Am 11.02.2025 markierte das Papier bei 325,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 46,91 Prozent niedriger. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,19 USD. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 12,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Atlassian mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,34 Prozent gesteigert.
Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,25 USD je Aktie aus.
