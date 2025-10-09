Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Donnerstagabend südwärts

Atlassian im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 147,86 USD.

Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 147,86 USD abwärts. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 147,64 USD. Mit einem Wert von 149,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 335.501 Atlassian-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,94 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 54,64 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 146,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,15 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,34 Prozent auf 1,38 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 4,26 USD im Jahr 2026 aus.

