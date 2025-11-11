Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 162,42 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere um 15:52 Uhr 2,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Atlassian-Aktie bis auf 162,75 USD. Mit einem Wert von 160,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.121 Atlassian-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 325,94 USD. Dieser Kurs wurde am 11.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 100,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,11 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,48 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1,43 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 1,19 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

