Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagnachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Atlassian zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Atlassian-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 176,63 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Atlassian-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 176,63 USD. Im Tageshoch stieg die Atlassian-Aktie bis auf 177,00 USD. Bei 175,35 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 176,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 26.934 Atlassian-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,53 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,19 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,71 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,34 Prozent auf 1,38 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,26 USD je Aktie aus.

