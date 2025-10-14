Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Atlassian befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 148,55 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Atlassian-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 148,55 USD ab. Bei 147,33 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,33 USD. Bisher wurden via NASDAQ 61.722 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 119,41 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,37 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 2,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,13 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden. Am 29.10.2026 wird Atlassian schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

