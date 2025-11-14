DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 -4,9%Nas22.989 +0,5%Bitcoin82.313 -4,0%Euro1,1619 -0,2%Öl64,38 +2,0%Gold4.087 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens 723610 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Aktienkurs

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend mit Verlusten

14.11.25 20:23 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend mit Verlusten

Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 151,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
128,12 EUR -3,22 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 151,66 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Atlassian-Aktie ging bis auf 149,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,33 USD. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 401.942 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 114,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 144,37 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 5,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 30.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,43 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen
Wer­bung