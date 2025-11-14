Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 151,66 USD.

Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 151,66 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Atlassian-Aktie ging bis auf 149,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,33 USD. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 401.942 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 114,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 144,37 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 5,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 30.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,43 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,85 USD fest.

