Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian steigt am Abend

So bewegt sich Atlassian

17.09.25 20:24 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Atlassian. Zuletzt stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 176,12 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,4 Prozent auf 176,12 USD. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 176,51 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 172,99 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 197.350 Atlassian-Aktien.

Am 11.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD an. Gewinne von 85,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,19 USD am 18.09.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Atlassian mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,34 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 30.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

