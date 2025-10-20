Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Atlassian zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 155,17 USD zu.

Die Atlassian-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 155,17 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Atlassian-Aktie bei 155,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 61.959 Atlassian-Aktien.

Am 11.02.2025 markierte das Papier bei 325,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 110,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 144,37 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 7,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,76 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Atlassian 1,38 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Atlassian möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,26 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

Redaktion finanzen.net

